全球手機疲弱 神盾5月營收5.04億元持續衰退

受手機需求不振影響，神盾（6462）公布5月營收5.04億元，月減3.4%、年減25.5%；累計前5月營收26.85億元，年減0.28%。法人預期上半年恐難擺脫全球手機需求疲弱影響，靜待下半年三星新款手機推出、拉貨動能重啟。

第一季全球智慧型手機需求下降，而神盾主要大客戶三星及華為銷售量備受衝擊，而其中華為更受到美國商務部限制技術含量，導致手機相關晶片受限，連帶影響相關晶片拉貨需求，神盾主要供應手機光學式指紋掃描晶片，連帶受到影響。

法人指出，神盾第二季營運恐受全球手機需求疲弱影響，單季營運難見起色，不過，因華為手機在海外需求減弱，有機會帶動另一客戶三星銷售量增加，預期下半年營運可望回溫。