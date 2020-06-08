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勤凱5月營收1.05億元 月增3.4%、年增121.78%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

勤凱（4760）公布5月營收1.05億元，月增3.4%，年增121.78%，累積前5個月營收4.55億元，年增92.8%。

導電漿料大廠勤凱5月營收續創新高，站穩億元大關，今年受惠被動元件產業回溫，客戶拉貨力道強勁，第一季營收及稅後純益均創下單季歷史新高，由於導電漿料需求大增，加上市場趨勢穩健，新客戶的產品訂單挹注下，帶動勤凱近期股價持續攀升。

現階段勤凱主要為被動元件關鍵材料製造商，其生產之導電漿材料主要應用於電感、電阻、電容等被動元件產品，而導電漿料對於產品品質、效能及穩定度的影響非常大，產業進入門檻相對高。從去年第四季開始，被動元件需求暢旺，下游客戶庫存水位偏低，加上受疫情刺激加速宅經濟發酵，市場在筆電、遊戲機等3C產品買氣暢旺，也致使電容、電阻、電感需求上揚。

勤凱目前產能已滿載，採取加班生產因應，除被動元件市場供需吃緊外，新品太陽能背銀導電漿訂單也穩定增加，營收成長空間可期。

法人分析認為，勤凱為被動元件上游材料供應商，上半年在疫情轉單效應及5G推升被動元件需求拉高，導電漿出貨也將增加，勤凱可望成為最大受惠對象，而下半年大陸5G基地台介質濾波器改為陶瓷產品，導電漿已持續進行客戶認證，預期將是未來業績成長新動能。

被動元件 營收

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