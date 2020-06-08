疫情衝擊台灣平板、智慧手機最鉅 今年市場總量倒退9年

新冠肺炎疫情全球蔓延，ICT市場中以硬體相關產業受影響最大，IDC(國際數據資訊)研究顯示，今年台灣平板電腦及智慧手機市場受疫情影響最鉅，市場總量倒退9年，因上半年平板電腦與智慧手機表現明顯低於預期，預估今年台灣平板電腦市場量年減24%，智慧手機年減11.4%，IDC預估要到明年才能迎來年度正成長。

IDC持續追蹤今年台灣個人終端市場的整體發展，最新發表的個人運算裝置研究報告（IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker）剖析新冠肺炎疫情對台灣市場所造成的衝擊與影響。

IDC報告統計今年第1季台灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共55.5萬台，年增8.2%，市場因在家工作及宅經濟升溫影響，需求強勁。IDC台灣市場分析師林璿瑞表示，「第1季因疫情增溫影響，PC市場受惠於異地工作需求暴增，在個人裝置中，筆記型電腦因兼顧便攜性及生產力，為企業或員工個人搶購的首要裝置」。

林璿瑞指出，「在宅經濟刺激下，家用產品也有不錯表現。整體筆電市場第1季年增率大增12%。此外，供給面雖仍有供不應求的狀況，但因供應鏈復工/復產率較原先預期好，及先前PC廠商庫存支撐下，也是第1季市場表現良好的重要原因之一」。

隨著疫情在國內獲得控制，先前暴增的遠距工作需求有逐漸降溫的趨勢，然而歷經第1季的搶購潮後，通路普遍庫存水位不高，且後續供應鏈恢復狀況已至少達8、9成以上，PC廠商先前的訂單預期將在第2季大量到貨並補足通路庫存，因此第2季PC市場預估為成長2.7%。

展望下半年，在疫情衝擊經濟下，預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守，IDC對PC市場下半年預估年減10.7%，2020年全年度為負3.4%。

平板電腦方面，今年第1季台灣市年減46.3%至13萬台，雖然第1季商用平板的年增37.6%，但由於疫情影響消費市場需求及供應端出貨的關係，跌幅達55.9%。預期今年全年因第1季供貨不穩的關係，影響整體平板市場下滑24%至76萬台。商用平板仍維持增長，年增22.8%，市亦提升至20.5%。

在智慧型手機方面，今年第1季台灣智慧型手機市場量為135萬台，年減18.6%，主因疫情的影響，初期因供應鏈受到疫情衝擊導致工廠出貨不穩，而後又演變為全球性的經濟危機。

雖然台灣的疫情相較其他國家為輕，但仍舊因為國際緊張的氛圍而連帶減緩台灣消費者的換機需求，傾向拉長換機周期以減少非必要性支出。加上部分廠商無法在第1季上市新機，舊機型也因供應短缺及產品週期進入尾聲而減少出貨，使得第1季的的進貨狀況更是雪上加霜。

疫情後的經濟衝擊導致消費者需求減弱的情形將會持續影響第2季甚至下半年的市場表現，直到5G商用開台，新機陸續上市才有望使下滑幅度稍作趨緩。

IDC 台灣助理分析師江靖婷表示，「預期第2季台灣的智慧型手機市場仍持續受到疫情影響的經濟因素，消費者偏向減少支出、拉長換機時間使市場量持續下滑，下半年也將由原本預估的年對年下跌4.8%進一步調整為下跌5.7%，全年下滑11.4%至572萬台」。

IDC台灣研究副總監嚴蘭欣認為，「台灣由於疫情控制得當，雖未如同其他國家進行大規模的封城或限制民眾日常活動，但卻因為全球疫情升溫，PC與其周邊受惠到此波企業異地辦公、在家工作、與宅經濟等需求增加，因而出現PC第1季整體市場量明顯高於預期，多數廠商與通路都參與到此波市場積極搶貨與備貨的狀況」。

嚴蘭欣表示，「反觀以消費端需求佔大宗的智慧型手機與平板電腦，卻反映出因為消費相關支出被民生防疫必需品所排擠，加上對未來經濟環境的不確定性，降低非必要性支出，而呈現較大幅度的下滑」。

觀察2020年下半年，雖然隨著各國商業活動慢慢開始回復正常，市場供應逐漸回穩，但對於疫情與整體經濟表現仍處於不明朗的態勢，恐無法重現傳統下半年市場旺季需求。

因為上半年平板電腦與智慧手機的表現明顯低於預期，台灣今年平板電腦市場量將降至76萬台，年減幅度由上一季預估的13.9％擴大為24％。智慧型手機市場全年將降至570萬台，年減11.4％。預計兩者今年全年市場量因疫情影響，倒退至近9年新低，IDC預估要到明年才能迎來年度正成長。