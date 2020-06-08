受疫情影響 台灣平板電腦與智慧手機市場總量倒退9年

IDC今（8）日公布，2020年第一季台灣平板電腦市場年對年下滑46.3%至13萬台，雖然第一季商用平板的年對年成長幅度高達37.6%，但由於COVID-19疫情影響消費市場需求，以及供應端出貨的關係，跌幅達55.9%。預期2020年全年因第一季供貨不穩的關係，影響整體平板市場下滑24.0%至76萬台。然而商用平板仍維持增長，年成長幅度達22.8%，市佔亦提升至20.5%。

在智慧型手機（Smartphone）方面，2020年第一季台灣智慧手機市場量為135萬台，年對年下跌18.6%，主要原因是受到COVID-19的影響，初期因供應鏈受到疫情衝擊導致工廠出貨不穩，而後又演變為全球性的經濟危機；雖然台灣的疫情相較其他國家為輕，但仍舊因為國際緊張的氛圍而連帶減緩臺灣消費者的換機需求，傾向拉長換機周期以減少非必要性支出。再加上部分廠商無法在第一季上市新機，舊機型也因供應短缺及產品週期進入尾聲而減少出貨，使得第一季的的進貨狀況更是雪上加霜。

疫情後的經濟衝擊，導致消費者需求減弱的情形，將會持續影響第二季甚至下半年的市場表現，直到5G商用開台，新機陸續上市才有望使下滑幅度稍作趨緩。

IDC 台灣助理分析師江靖婷表示：「預期2020第二季台灣的智慧型手機市場仍持續受到疫情影響的經濟因素，消費者偏向減少支出、拉長換機時間使市場量持續下滑，下半年也將由原本預估的年對年下跌4.8%進一步調整為下跌5.7%，2020全年下滑11.4%至572萬台。」

IDC台灣研究副總監嚴蘭欣認為：「台灣由於疫情控制得當，雖未如同其他國家進行大規模的封城或限制民眾日常活動，但卻因為全球疫情升溫，PC與其周邊亦受惠到此波企業異地辦公、在家工作、與宅經濟等需求增加，因而出現PC第一季整體市場量明顯高於預期，多數廠商與通路皆參與到此波市場積極搶貨與備貨的狀況。

反觀以消費端需求佔大宗的智慧型手機與平板電腦，卻反映出因為消費相關支出被民生防疫必需品所排擠，加上對未來經濟環境的不確定性，降低非必要性支出，而呈現較大幅度的下滑。

觀察2020年下半年，雖然隨著各國商業活動慢慢開始回復正常，市場供應逐漸回穩，但對於疫情與整體經濟表現仍處於不明朗的態勢，恐無法重現傳統下半年市場旺季需求。也因為上半年平板電腦與智慧手機的表現明顯低於預期，2020台灣全年的平板電腦市場量將降至76萬台，年衰退幅度由上一季預估的13.9％擴大為24.0％。

智慧型手機市場全年也將降至570萬台，年衰退11.4％。預計上述兩者的2020全年市場量因此波疫情影響，倒退至近九年新低，IDC預估要到2021年才能迎來年度正成長。