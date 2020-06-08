IDC：今年台灣平板、智慧機市場量將倒退至近九年新低

受新冠疫情影響，台灣PC市場上半年呈現榮景，但研調機構IDC預估，疫情與整體經濟表現仍處於不明朗的態勢，今年下半年恐無法重現傳統旺季需求。

也因為上半年平板電腦與智慧手機的表現明顯低於預期，2020台灣全年的平板電腦市場量將降至76萬台，年衰退幅度由上一季預估的13.9％擴大為24.0％。智慧型手機市場全年也將降至570萬台，年衰退11.4％。預計上述兩者的2020全年市場量因此波疫情影響，倒退至近九年新低，IDC預估要到2021年才能迎來年度正成長。

IDC報告中統計2020年第一季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共55.5萬台，年對年成長8.2%，市場受到在家工作及宅經濟升溫影響，需求強勁。

IDC台灣市場分析師林璿瑞表示，第一季因COVID-19疫情增溫影響，PC市場受惠於異地工作需求暴增，在個人裝置中，筆記型電腦因兼顧便攜性及生產力，為企業或員工個人搶購的首要裝置。且在宅經濟刺激下，家用產品也有不錯表現。整體筆電市場第一季年增率大增12%。

隨著疫情在國內獲得控制，先前暴增的遠距工作需求有逐漸降溫的趨勢，然而歷經第一季的搶購潮後，通路普遍庫存水位不高，且後續供應鏈恢復狀況已至少達8、9成以上，PC廠商先前的訂單預期將在第二季大量到貨並補足通路庫存，因此第二季PC市場預估為成長2.7%。展望下半年，在疫情衝擊經濟下，預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守，IDC對PC市場下半年預估年減10.7%，而2020年全年度為負3.4%。

平板電腦（Tablet）方面，2020年第一季臺灣市年對年下滑46.3%至13萬台，雖然第一季商用平板的年對年成長幅度高達37.6%，但由於疫情影響消費市場需求以及供應端出貨的關係，跌幅達55.9%。預期2020年全年因第一季供貨不穩的關係，影響整體平板市場下滑24.0%至76萬台。然而商用平板仍維持增長，年成長幅度達22.8%，市佔亦提升至20.5%。

在智慧型手機（Smartphone）方面，2020年第一季台灣智慧型手機市場量為135萬台，年對年下跌18.6%，主要原因是受到疫情的影響，初期因供應鏈受到疫情衝擊導致工廠出貨不穩，而後又演變為全球性的經濟危機；雖然台灣的疫情相較其他國家為輕，但仍舊因為國際緊張的氛圍而連帶減緩臺灣消費者的換機需求，傾向拉長換機周期以減少非必要性支出。