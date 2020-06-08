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受惠在家工作 台灣第一季PC成長8.2%

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

IDC今（8）日統計2020年第一季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共55.5萬台，年對年成長8.2%，市場受到在家工作及宅經濟升溫影響，需求強勁。

IDC臺灣市場分析師林璿瑞表示：「第一季因COVID-19疫情增溫影響，PC市場受惠於異地工作需求暴增，在個人裝置中，筆記型電腦因兼顧便攜性及生產力，為企業或員工個人搶購的首要裝置。且在宅經濟刺激下，家用產品也有不錯表現。整體筆電市場第一季年增率大增12%。

此外，供給面雖仍有供不應求的狀況，但因供應鏈復工/復產率較原先預期好，以及先前PC廠商庫存支撐下，也是第一季市場表現良好的重要原因之一。」

隨著疫情在國內獲得控制，先前暴增的遠距工作需求有逐漸降溫的趨勢，然而歷經第一季的搶購潮後，通路普遍庫存水位不高，且後續供應鏈恢復狀況已至少達8、9成以上，PC廠商先前的訂單預期將在第二季大量到貨並補足通路庫存，因此第二季PC市場預估為成長2.7%。

展望下半年，在疫情衝擊經濟下，預計企業及個人預算將緊縮並轉趨保守，IDC對PC市場下半年預估年減10.7%，而2020年全年度為負3.4%。

統計臺灣電腦顯示器（Monitor）2020年第一季市場總量為31.7萬台，與去年同期相較微幅下滑0.9%。第一季顯示器上游供應鏈雖受到疫情影響，但需求端卻因在家工作出現與往年相比更高的PC及周邊設備採購動能，因此帶動整體出貨量比原先預估高出兩成。

IDC臺灣市場分析師劉伊菡表示：「隨著臺灣疫情狀況趨緩，且五月進入報稅季，市場的購買推力也開始減弱。但第二季出貨量仍將受惠於第一季銷量高出預期，各家庫存皆已低於正常水位許多，回補力道將挹注第二季年對年成長5.1%。而下半年則受到市場需求提前發酵，市場驅動量能將不如往年，IDC對臺灣顯示器下半年（2020H2）年增率預估為負3.7%，全年年增率則修至負0.9%。」

疫情 IDC 顯示器

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