股東會前外資喊買、上調目標價 大立光站上半年線
大立光(3008)5月營收探3個月低點，美系外資則是預估將是今年谷底，看好6、7月營收將可望明顯成長，重申買進評 等，目標價由4,290元調高到4,850元，日系外資也重申買進評等，大立光股東會前，外資喊買，今(8)日股價以4,330元開高走高，一度拉升至4,445元，站上半年線，盤中漲幅3.27%。
大立光5月營收38.66億元，月減17.45%，創三個月來低點，且是三年同期低點，年減23.01%，預估在下游客戶需求仍然疲弱下，6月拉貨動能與5月差不多；累計今年前五月營收217.45億元，年增9.67%。
美系外資表示，大立光5月營收續下滑，主因全球市場在新冠肺炎疫情下封城，及華為調整訂單的影響，下修大立光第2季營收至122億元，毛利率也下修，由首季69.8%下修至第2季65.4%。
美系外資認為，蘋果7片式鏡頭將自6月量產，由於蘋果產品約占大立光營收40~50%，預計7片式鏡頭出貨，將可望推升大立光6、7月營收明顯成長，加上大立光的製造能力及設計專利，成長可望優於產業平均值成長，重申買進評等，目標價由4,290元調高到4,850元。
日系外資表示，大立光預估6月營收約與5月持平，主要應是受新冠肺炎疫情對出貨的影響，但是疫情影響為短期因素，維持對大立光長期樂觀看法，預估今年獲利年增12%，明年獲利年增20%，看好大立光在大中華區智慧手機產業的表現，重申買進評等。
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