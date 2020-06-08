疫情帶動VR、AR體驗 今年頭戴裝置出貨可望年增29%

全球新冠肺炎疫情爆發後，AR/VR頭戴裝置與相關應用遂成為民眾在家活動與工作的有效解決方案，使得短期內消費與商用市場對AR/VR頭戴裝置的需求加速提升，DIGITIMES Research分析師郭宜玲預期，部分使用者疫情期間對AR/VR應用開始產生依賴，將拉抬2020年全球AR/VR頭戴裝置出貨量，年成長達29%。

VR產業歷經了2019年的風雨飄搖，消費市場應用受限於遊戲與觀影，其他應用因無實用目的，致2019年全球VR頭戴裝置出貨量成長有限，甚至市場普遍認為未來VR頭戴裝置僅以商用市場為主要戰場，而不再看好消費性市場。

然2020年在疫情推波助瀾下，激發避疫在家的消費者主動體驗更多的VR應用，不僅造成平價VR頭戴裝置在市面上出現缺貨，亦刺激健身與社交等實用VR App熱銷，與遊戲三足鼎立支撐消費性市場，成為2020年VR頭戴裝置出貨主要成長動能。此外，企業用VR在疫情期間也扮演重要角色，同時深化醫療上的應用，此亦對VR頭戴裝置出貨量有正面挹注。

遠距工作政令則提高企業對AR/VR頭戴裝置的依賴度，包括汽車、軍事、製造業等，均可採用AR/VR頭戴裝置做為生產力工具，疫情期間成為開發產品、客戶服務等有效的解決方案，使企業營運不受居家避疫令影響。而當企業養成AR/VR工作技能時，即使疫情緩和後也會持續使用AR/VR技術以減少差旅支出，降低營運成本，此舉將為日後AR/VR頭戴裝置出貨量再添動能。