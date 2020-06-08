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擴充基座訂單量增 嘉基Q2高速傳輸線出貨大成長
受惠於遠距辦公與視訊帶動Thunderbolt3 高速傳輸線出貨量大增，連接線器廠嘉基（6715）第二季擴充基座訂單需求大增，除原美系客戶訂單需求之外，中國客戶訂單量增加，優於原先預期，法人預估第二季營收將出現雙位數年增。營收維持高度成長激勵今日股價創高，盤中一度來到145元，漲幅7.4%。
嘉基目前是Thunderbolt3 高速傳輸線唯二供應商，隨著居家辦公帶動筆電及周邊產品需求量增，嘉基第二季擴充基座需求帶動Thunderbolt3 高頻傳輸線出貨量大增，法人預期2020年將高速傳輸線材將大幅成長。
另外，光通訊類產品，嘉基目前出貨以25G與100G短距離傳輸光主動傳輸線為主，主要為美系處理器大客戶，隨著該客戶在北美資料中心伺服器滲透率不斷攀升，嘉基大幅受惠於伺服器需求，第三季進入出貨高峰期。
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