聽新聞
test
0:00 / 0:00
輝達、超微推新繪圖晶片 茂達風扇驅動晶片需求看俏
風扇驅動IC茂達（6138）受惠於下半年兩大顯卡輝達與超微聯袂推新繪圖晶片，下半年營運看俏，法人圈預期下半年受益於筆電及繪圖晶片需求大增，單季營收可望挑戰新高，今（8）日股價提前反應，盤中股價一度來到86元，漲幅8%，為近12年來新高。
茂達5月營收持續成長已見成長契機，疫情居家令帶動筆電需求大增，嘉惠周邊晶片零組件出貨暢旺，另外，今年兩大顯卡廠輝達與超微預計將於第三季發布全新繪圖晶片，身為顯卡領導廠商的輝達，在競爭對手超微率先於2019年導入7奈米製程的壓力下，預計於第三季首度發表搭載7奈米新款繪圖晶片，而超微亦不遑多讓，推出全新功能繪圖晶片，在兩大陣營GPU全面提升效能之下，隨之對於散熱要求更高。
茂達目前在全球風扇馬達驅動IC市占率高達50%以上，在兩大陣營相繼推出新繪圖晶片帶動下，下半年風扇馬達驅動IC需求增加，法人預估下半年單季營收可望挑戰歷史新高。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言