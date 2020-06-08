輝達、超微推新繪圖晶片 茂達風扇驅動晶片需求看俏

風扇驅動IC茂達（6138）受惠於下半年兩大顯卡輝達與超微聯袂推新繪圖晶片，下半年營運看俏，法人圈預期下半年受益於筆電及繪圖晶片需求大增，單季營收可望挑戰新高，今（8）日股價提前反應，盤中股價一度來到86元，漲幅8%，為近12年來新高。

茂達5月營收持續成長已見成長契機，疫情居家令帶動筆電需求大增，嘉惠周邊晶片零組件出貨暢旺，另外，今年兩大顯卡廠輝達與超微預計將於第三季發布全新繪圖晶片，身為顯卡領導廠商的輝達，在競爭對手超微率先於2019年導入7奈米製程的壓力下，預計於第三季首度發表搭載7奈米新款繪圖晶片，而超微亦不遑多讓，推出全新功能繪圖晶片，在兩大陣營GPU全面提升效能之下，隨之對於散熱要求更高。

茂達目前在全球風扇馬達驅動IC市占率高達50%以上，在兩大陣營相繼推出新繪圖晶片帶動下，下半年風扇馬達驅動IC需求增加，法人預估下半年單季營收可望挑戰歷史新高。