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5G及模組發酵 璟德營收衝新高
LTCC大廠璟德（3152）5月營收達 1.74億元創新高，年增達22.8%，前5月年增15%，歷經兩年調整後，營運狀況再進一步往上。
由於5G對LTCC IPD（整合被動元件）需求增加3~4倍，璟德亦擴產因應，第3季可量產，營收動能將再增強，目前短中長均線明顯翻多，350元附近有短壓，但中線股價直指歷史新高368元。
法人普遍預估今年EPS達12元以上，將平歷史新高，明年獲利更佳，認為逢低可積極布局，目前三大法人持股都在相對高的水位，仍偏多看待。
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