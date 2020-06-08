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東典光電9日起競拍 5G時代搶攻商機

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

東典光電（6588）配合初次上櫃前股票公開承銷，6月9日起至11日止舉行競價拍賣，底價為每股57.63元，總張數2,330張，每筆標單最低投標數量為1張，以價高者優先得標，全案將訂於6月15日上午10點開標，該公司並預計於七月初正式掛牌上櫃。

東典光電生產光學薄膜濾光片，累積近20年生產經驗，產品種類多，包括高密度多工分波器（DWDM）、低密度多工分波器（CWDM）、增益平坦濾波器（GFF）、波段分波器（Band Separators Filters）、抗反射膜及截止濾光片等。5G時代來臨，隨著傳輸距離變長，以及戶外基站對於寬溫要求提高，需要兼容多通道，韓國基站規格均以DWDM為主，中國部分電信商前端採CWDM，後端採用DWDM。

以韓國今年5G基站30萬座計算，預估濾波片需求量約 0.27 億片，目前就東典年產能來看，市場需求遠大於供給。東典光電擁有相當完整的產品線，以滿足客戶一次購足的需求，加上，今年第四季陸續有擴廠及採購新機台的規劃，可望再拉升產能，迎戰5G光通訊時代搶占商機。

法人看好 5G基地台及資料中心普及帶動薄膜濾光片需求增加。認為東典在全球5G基地台建置不因疫情而趨緩且資料傳輸量需求將帶動資料中心建置增加，東典在5G基地台前傳DWDM（Dense Wavelength Division Multiplexing，高密度波長分波多工）用之薄膜濾光片、中傳被動光學元件、後傳及資料中心用濾光片皆有佈局，看好薄膜濾光片需求增加為5-8年的趨勢。

目前公司股價交易在近四季每股盈餘 2.45 元的39倍本益比，位於過去近年歷史本益比區間中緣，法人看好隨著5G基地台及資料中心擴建將帶動薄膜濾光片需求增加，而擴產計畫也將推動營收的爆發。

5G 光電

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