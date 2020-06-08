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伺服器訂單加持 信驊第二季營運動能強勁

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。報系資料照
信驊董事長林鴻明。報系資料照

信驊（5274）受惠於伺服器接獲大單，5月營收優於市場預期，激勵早盤股價一度來到1315元，漲幅5.2%。由於疫情帶動雲端伺服器建置需求轉強，法人預期第三季訂單需求不見減弱，全年遠端伺服器控制晶片出貨量有三成年成長。

信驊5月營收3.02億元，創下單月歷史新高；累計前5月營收13.08億元，年增44.6%，同步改寫歷史同期新高。

受惠疫情帶動雲端資料中心需求增加，及美方防堵華為零組件晶片取得，帶動白牌伺服器需求增加，遠端伺服器控制晶片信驊第二季營運動能強勁，第三季又優於第二季，法人預期全年可維持雙位數成長態勢。

信驊 營收

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