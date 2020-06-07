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穩懋大咬蘋果新機訂單 法人按讚

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

隨著蘋果新款iPhone即將在下半年推出，國內法人出具最新報告指出，由於新款iPhone將推升5G PA需求，有助於砷化鎵大廠穩懋（3105）重拾成長軌跡，下半年業績看旺，故調升為買進評等，目標價為330元。

法人表示，穩懋下半年主要受惠5G PA以及與Lidar Scanner需求增加，而此二項零組件均與新款iPhone相關，因此預料穩懋將在第3季起，營運表現開始顯著加溫。

穩懋日前已宣布新產能將在本季底加入，新產能每月約5,000片，擴產完成後，月總產能將從3.6萬片，提升至4.1萬片，產能約增加13.8%；同時穩懋也會提升5G PA出貨比重，藉此滿足大客戶的產能需求，激勵業績表現向上。

此外，相較於4G PA，5G PA由於製程難度高，技術較複雜，因此產品單價也比較高，對穩懋毛利率提升有正向幫助。法人預估，穩懋在5G推波助瀾下，今年全年每股純益約15.77元，獲利年增49.4%。

穩懋預計12日召開股東會，今年並未改選董監事，而屆時董事長陳進財將親自主持，並展望下半年砷化鎵產業風向。穩懋日前已於致股東報告書表示，今年5G智慧型手機的滲透率將由去年的1%上升到15%至20%，明年預估滲透率將超過30%，因此可以推測今年5G將開始正式邁入成長期，對公司而言是一大契機。

穩懋 5G 4G

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