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盟立遭勒索病毒攻擊 已啟動備援作業復原

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

盟立（2464）今（7）日下午公告，遭勒索病毒攻擊，已報案；並啟動備援作業積極將備份資料復原中。盟立評估公司整體受影響的程度有限，此事件對公司尚無重大影響。

繼群創光電4月9日遭勒索病毒攻擊後，盟立自動化今天亦公告，因資訊管理系統受駭客攻擊影響資料庫存取已向警察司法單位報案。

盟立表示，目前已啟動備援作業，積極將備份資料復原中，各項作業的伺服器已全面進行檢測，並已逐漸復原。盟立指出，此病毒攻擊對公司機密資料無影響，現階段與客戶及供應商資訊系統及軟體更新連結，立即採離線方式作業，以避免影響範圍擴大。

盟立表示，目前公司各項財務帳務總帳系統、倉儲管理系統及人事系統均可正常運作。評估公司整體受影響的程度有限，此事件對公司尚無重大影響。

盟立 勒索病毒

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