台灣大與世新大學打造「5G畢典」

因應新冠肺炎疫情，許多大學縮小畢業典禮規模，為彌補防疫限制進場人數的遺憾，台灣大哥大今(6)日與世新大學合作，在疫情解封前夕、今年世新唯一一場畢業典禮當中，利用5G技術架設360度VR沉浸式觀禮體驗，透過5G訊號傳送直播影像，讓未能進場觀禮的家長或畢業生，可使用頭戴式360度全景顯示器頭盔，感受這場前所未有的5G氛圍畢業典禮。

同時，世新大學也邀請台灣大總經理林之晨前來演講，他以「沒有奇蹟 只有累積」這句話來勉勵畢業生們，並巧妙的運用「世界」、「新聞」、「大學」三個呼應校名的個人親身故事，鼓勵畢業生們解決問題，讓自己與周遭的人擁有更好生活。

今年因疫情以及5G即將開台的雙重因素，世新畢業典禮首度採用360度線上直播，再搭配台灣大5G技術，林之晨在演講前，也在場外親自戴起全景顯示器頭盔，感受創新的觀禮體驗。台灣大表示，5G擁有大頻寬、高速、低延遲的特性，就技術層次而言，未來5G的eMBB（增強型行動寬頻）特性能率先被發揮，影視娛樂相關服務將最先帶來明顯改變，高速、高清、流暢的影音串流將可帶動Video、AR/VR、Gaming等娛樂應用，像是台灣大5G實驗場域的新莊棒球場，即整合5G科技與創新商用服務打造成一座智慧球場，未來相關應用更將推展到線上VR導覽與演唱會等，在後疫情時代，也會搭上「保持安全社交距離」的趨勢，利用VR技術，讓使用者隨時隨地環遊世界。

林之晨在演講開場時提到，當年他在台大花六年念完學位，因為想到要跟學弟妹一起領畢業證書，有些尷尬，所以沒參加畢典，感謝世新給他補修大學畢業典禮的機會。他也提到接任台灣大總經理一年多來，啟動許多新計畫，但好比玩遊戲開啟副本，要打完魔王掉出寶物，可能還要5到10年的時間，所以他決定先以個人故事向畢業生們一起分享。

林之晨首先以「世界」為故事，提到他曾擔任碩網公司大中國區總經理，看到崛起的中國，之後到美國紐約念MBA，和同學創辦網路公司，見證美國經濟從達康泡沫中復甦，以及次級房貸風暴的慘況。同時他也看到 Google、Facebook、Twitter、YouTube等新媒體公司，逐漸成為一方之霸，再加上Android與iPhone手機的普及，讓傳統媒體陷入苦戰。最後，他回台創立AppWorks，輔導近400家新創公司，年營業額加總達到1,500億新台幣。林之晨強調，世界不是平的，新典範總先在某個地區發生，「未來」就在世界某處，期許畢業生不只是當台灣的國民，更要當世界的公民。

再來，林之晨以「新聞」故事分享他為了幫助創業者、投資人了解新創圈進展，與朋友成立了「TechOrange科技報橘」，多年來，堅持耕耘內容的質與量，目前已成為Alexa(計算網路流量網站)上的台灣流量前百大網站。他強調，創辦媒體過程很艱辛，就像人生中很多事一樣，只要真心認為這件事重要，能解決真實存在的問題，就應該去做，過程中不用理會酸民，而是以務實、按部就班的態度去努力。

最後，林之晨以「大學」故事道出他印象深刻的求學經歷，他說，當初他沒考上想念的電機或資工，勉強讀了化工系，結果大一就被當15學分，其中還包括兩科零分，但時間快轉 20年，人生卻出現了戲劇性的結果，那是因為他找到自己的天命，也就是努力要幫台灣成為數位強國，因此，日以繼夜的為這個目標付出。他除了每天5點起床晨讀，一天看50到100篇文章外，更已發表1,300篇網誌、專欄，寫了三本暢銷書，跟大家分享新知與觀念；此外，他也與AppWorks輔導過的創業者們教學相長。因此，他今天的人生進度，並不是因為他聰明，而是找到了方向，以及長期努力學習與積累的結果。

林之晨強調，大學不是一間學校，而是一種面對人生的態度，只要不斷學習，終究會累積足夠實力，創造出更大結果。他以「沒有奇蹟 只有累積」這句話，送給畢業生，願大家都能成為那個讓自己驕傲的人。