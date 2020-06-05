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聯電董事會決議 6月8日起將買回20萬張庫藏股

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
聯電董事長洪嘉聰
聯電董事長洪嘉聰

晶圓代工廠聯電（2303）董事會今（5）日決議，自6月8日起將買回20萬張庫藏股，買回的庫藏股將轉讓予員工，這是聯電近1年來首度實施庫藏股。

聯電預計在6月8日至8月7日間，以每股11.55至23.25元的區間價格，買回20萬張公司股票，若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回，此次預定買回股份占公司已發行股份總數1.64%。

聯電於107年3月12日至108年6月13日，期間曾實施過3次庫藏股，並都執行完畢，共斥資超過90億元，買回70萬張庫藏股。

受惠電腦週邊和消費性電子產品需求暢旺，聯電第2季產能利用率可望達95%水準，晶圓出貨量將可增加1%至2%，產品平均售價也將揚升1%至2%，季營收將季增2%至4%，有望改寫單季歷史新高。

聯電 庫藏股 晶圓代工廠

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