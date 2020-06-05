研揚瞄準防疫商機 攜ARM取得東南亞銀行專案

工業電腦研揚（6579）今（5）日表示，與ARM(安謀)合作研發兩款應用在銀行的防疫方案，一是偵測來訪客戶體溫的設備，另一為智慧辦公室應用，針對多間訪客會議室進行AI設備檢測。

研揚表示，這次銀行的第一個應用是體溫量測，在進入銀行的閘門上放置紅外線攝像儀，來訪的銀行客戶，通過閘門時會自動偵測體溫，將資料傳至ARM的Pelion上進行分析。

該公司說，不同的主IC有不同的傳輸方式可選擇，例如WIFI、LoRA或是SubG的傳輸，此時，也搭配AI邊緣運算，直接進行VIP的人臉辨識，讓銀行有相對應的接待及訊息推播。

此應用採用研揚的SCA-M01閘道器主板，搭載ARM Cortex M4 MCU及FPU，選用這塊主板的原因不僅是與ARM Pelion相容，不須花時間做額外的相容性測試，價格上也實惠。

在後疫情時代，東南亞這家銀行也與ARM及研揚合作利用AI邊緣運算的技術，來進行銀行理財戰情簡報室設備的監測。因為理財專員需要個別獨立的小會議室與VIP客戶進行財務簡報及分析，此時簡報室裡的設備是否齊備，理專在中央管理系統就可以一目了然。

此智慧辦公室應用，是採用研揚AI邊緣運算Box PC--BOXER-8170AI進行，透過ARM Pelion物聯網平台大幅縮短設計、部署和管理多個分行系統，統一的介面也方便管理與使用。

研揚在新冠肺炎疫情爆發以來，已陸續發佈六個防疫解決方案，搶攻防疫商機。