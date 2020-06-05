iPhone SE帶動 鴻海5月營收月增1.6%
鴻海（2317）受惠新款iPhone SE上市，帶動消費性電子產品業務走強，順勢拉抬5月營收來到3,869.81億元，月增1.6%、年增0.7%。
鴻海今（5）日公布5月營收為3,869.81億元，月增1.6%、年增0.7%，累計今年前五個月營收為1兆6,975.86億元，年減6.7%。
從產品表現觀察，鴻海指出，今年5月相較4月份，消費性電子產品表現最強，其次依序為電腦終端產品、元件及其他產品、雲端網路產品。
若與去年5月相比，則是電腦終端產品表現最強，其次依序為消費性電子產品、元件及其他產品、雲端網路產品。
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