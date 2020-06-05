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華新科5月營收28.8億元 月增5.86%、年增7.32%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導
華新科董事長焦佑衡。本報資料照片
華新科董事長焦佑衡。本報資料照片

華新科（2492）5日公布5月營收28.8億元，月增5.86%，年增7.32%，累積前5個月營收119.75億元，年減13.45%。

華新科目前為台灣第二大被動元件廠，提供電容器、電阻器、電感器和RF元器件，其中主要兩大商品，積層陶瓷晶片電容（MLCC）佔個別營業比重83.2%、全球營業比亦達72%，而晶片電阻（Chip-R） 也佔有10%。隨著長線上看好5G基建的發展，預估射頻元件（含括天線、訊號擴大器及濾波器），市場總產值規模將為4G LTE 3倍。

法人認為，有鑒於整體MLCC市況轉佳、價格看漲，雖上半年受到大環境影響，但透過調整策略轉以市場供需為導向，積極佈局新型態應用及高階市場下，帶動使用量需求的正面提升。隨著5G通信設備和終端應用問世，加上穿戴產品持續增長，預期將使模組與封裝行業對新型態被動元件的需求，帶領產業持續正向循環。

華新科於最新出爐的致股東報告書中指出，「被動元件是高度成熟且資本密集的產業，不論是對內投資或對外整併均是公司做大的選項」，而整併是為了追求穩定成長。

對於被動元件後市，華新科分析，對5G、物聯網及車用等未來全新應用發展及需求量仍深具信心，市場需求只是暫時遞延而非消失，而且因疫情而導致宅經濟的興起也發掘另一處商機。

華新科 被動元件廠 4G

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