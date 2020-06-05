穩懋5月營收19.85億元 月減1.42%、年增42.41%
穩懋（3105）5日公布5月營收19.85億元，月減1.42%，年增42.41%，累積前5個月營收100.59億元，年增60.01%。
目前華為訂單營收約佔穩懋一成之多，公司目前的半導體製程尚不需高階機台，故較不受到美方限制機台的政策影響出貨展望。穩懋本季仍將按先前規劃增加 5,000 片的月產能、不過下半年產線是否另外再增產1 萬片的空間，未來將觀察國際客戶的訂單需求、進行彈性因應與調整，並表示持續追蹤美國商務部對於華為禁令的影響範圍，整體展望略顯保留。
國內分析師認為，美國對於中國華為一意孤行的行政禁令、恐將導致中方也啟動相關貿易限制，一方面不利於美國蘋果或波音等公司，同時更只會激怒中國加速「去美化」的腳步、且持續降低美系晶片的比重。中國現今的5G基礎建設、光學感測等成長步上正軌之後，根本無法利用美系設備或技術而完全抵制成功，預期對於華為供應鏈廠商的影響，應該將只僅是短空長多。
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