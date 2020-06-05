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大立光5月營收38.66億元 月減17.45%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導
大立光決議去年度盈餘配發現金股利79元，為歷年之最。本報系資料照
大立光決議去年度盈餘配發現金股利79元，為歷年之最。本報系資料照

大立光（3008）5日公布5月營收38.66億元，月減17.45%，年減23.01%，累積前5個月營收217.45億元，年增9.67%。

根據市場消息指出，目前新款 iPhone 已啟動首波拉貨潮，相關供應鏈積極備料，而蘋果新機種的廣角鏡頭設計，將使用到大立光的現有專利，為避免再掀起2016年的雙雄專利戰，據傳此次蘋果親自出面主導鏡頭規格，並支付大立光權利金，來取得廣角鏡頭專利授權。

法人分析表示，大立光不僅手握蘋果訂單，還有專利授權金收入，在蘋果鏡頭供應鏈地位將更加穩固，目前市場對於新款 iPhone 規格眾說紛紜，據了解鏡頭將全面升級，原本iPhone 11的長焦及廣角鏡頭均為6P設計，但由於廣角鏡頭生產製程難度高，預期新一代鏡頭將升級至7P。

觀察全球各手機品牌廠商，升級多鏡頭的趨勢不變，大立光憑藉生產多層塑膠鏡頭技術良率優異，即使國內玉晶光（3406）、陸廠舜宇光學（2382.HK）在身後追趕競爭，大立光仍可領先同業技術門檻至少有一個世代之多、且在高毛利7P（以上）鏡頭的5G手機市場中持續脫穎而出。

塑膠鏡頭 大立光 蘋果

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