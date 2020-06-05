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宏達電5月合併營收3.97億 月增33.58%、年減47.28%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電董事長王雪紅。 報系資料照
宏達電董事長王雪紅。 報系資料照

宏達電（2498）今(5)日公布5月合併營收3.97億元，月增33.58%，年減47.28%；累計前五月合併營收20.24億元，年減52.81%；5月營收較4月出現增溫。

宏達電表示，為滿足消費者對VR設備的各種需求，也讓VIVE Cosmos使用者能依手上現有的設備進行不同組合選購，5月14日開賣「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板(External Tracking Faceplate)」，能讓VIVE Cosmos的使用者同時享有便攜性及OUTSIDE-IN精準的追蹤效果。

宏達電說，面對5G新浪潮，與中華電加強合作，除日前完成三地VR遠程會議，取得2020策略合作共識，雙方更在5月14日宣布，將攜手打造VR創新應用服務，布局5G多元內容。

宏達電指出，結合中華電最大頻寬、最佳頻位與獨家提供4K高畫質的優勢，與HTC的VR虛擬實境技術及平台，拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、教育及藝術等內容，進而打造嶄新的優質VR影音體驗與內容平台；未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈，帶動產業升級。

宏達電強調，除讓虛擬實境硬體產品與平台服務漸趨完備，在內容的創作上也不遺餘力，去年聯手日本新銳藝術家小松美羽及音樂創作人黃韻玲推出深獲海外影展高度評價的VR互動藝術作品《祈禱》，今年5月14日宣布攜手知名視覺特效團隊「Hi-Organic有機像素」，推出安溥首支結合VR、AR的XR互動音樂作品《蘚的歌唱》，此作品5月18日至7月31日在高雄大魯閣草衙道展出。

為持續擴大VR內容生態圈，實現VIVE Reality的願景，宏達電5月18日宣布啟用商用立體容積攝影棚，這也是亞洲的第三座4DView容積攝影棚，結合VR技術，運用在電影、戲劇、音樂、電玩及文創等產業中，將驅動內容有更巨大的創作自由，未來還計畫推出虛擬演唱會。

除深耕消費者領域，讓一般消費者在日常生活中體驗虛擬實境的好處，宏達電持續蹲點經營VIVELAND虛擬實境樂園， VIVELAND除展示宏達電自家開發的遊戲，也持續引進代理國外最新的遊戲體驗，5月25日宣布取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的密室逃脫遊戲《黑獄逃生》 (The Prison)代理權。

宏達電表示，所開發的VIVE虛擬實境系統，改善了許多產業研發、設計與溝通的方式，更是虛擬實境內容開發商的首選開發系統。在教育訓練領域中，虛擬實境的所帶來的優勢更不言可喻，美國志願消防員James Mullins博士透過VIVE虛擬實境系統強化了替代培訓系統FLAIM Trainer。

VR 宏達電

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