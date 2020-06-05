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中華電信攜手台灣微軟 打造AIoT智慧生態系

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電信微軟自去年10月在美國西雅圖微軟總部簽訂全球戰略合作意向書（LOI, Letter of Intent）後，雙方合作愈趨緊密，今（5）日更宣布擴大合作範圍，中華電信將運用資通訊、智慧能源等優勢，結合台灣微軟在Azure雲端服務的各種能量與領先的物聯網技術，及雙方強大的夥伴生態系，針對AIoT、邊緣運算、企業專網及智慧能源等領域，合作提供垂直產業的應用解決方案，有助台灣產業加速迎接5G帶來的產業商機。

中華電信是微軟認證雲端解決方案極重要的合作夥伴，不僅擁有250張以上微軟專業證照，再加上中華電信ICT領域優勢與專業人才，可提供給各企業專業之架構規劃與技術諮詢服務。今年5月1日正式成為Azure ExpressRoute台灣授權服務提供商，並在中華電信板橋雲端資料中心建置多雲交換平台CMCX，可直連Azure國際公雲，讓企業享有高連線品質與高規格的資料保護機制。

適逢今年COVID-19疫情，雙方更聯手推出HiNet光世代+O365 Teams、Azure WVD等多項異地辦公解決方案，協助北中南在地企業及政府單位超前部署。

在智慧能源領域，雙方已合作發展公用事業讀表平台服務，透過Azure PaaS(AKS、COSMOS DB、Power BI、AI…等)技術整合，加速開發與上線的時程，提供公部門可開放一般民眾查詢自宅即時用水狀況及使用量異常分析，該讀表平台更具備高擴展性，可滿足未來全國智慧讀表建置需求。

此外，中華電信也將各種智慧加值應用，例如iEN雲端智慧能源管理方案，加速上架在Microsoft AppSource市集，可提供各種用電監測、電費管理及電量智慧化分析等豐富多元的雲端應用服務。

因應5G時代來臨，中華電信及台灣微軟近期也將與國內廢棄物處理領導品牌可寧衛集團（8422）旗下的中衛環保科技三方跨產業攜手，針對AIoT、智慧能源、及5G行動寬頻等產業應用展開深度合作，期帶動台灣產業進入5G智慧型經濟領域，提高能源使用效率及增強企業競爭力，共同將台灣優秀的再生能源與ICT資通訊整合應用技術，透過循環經濟解決方案帶向亞太區及全球市場。

中華電信 微軟 雲端服務

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