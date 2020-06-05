去年全年獲利、今年首季卻轉虧 彩晶秘密在做這件事

彩晶（6116）轉做高附加價值產品策略奏效，去年全年逆勢繳出獲利成績。然而，彩晶今年（2020）第1季合併營收34.17億元，較去年成長4.72%，看似成長動能還在，但卻以虧損作結，單季稅後純損1.86億元，每股虧損0.06元，為2018年第4季以來首度單季虧損；累計今年前四個月合併營收44.34億元，年減4.57%。

彩晶今（5）日舉行股東常會，由董事長焦佑麒親自主持，今年無董事改選，盈餘分配案及去年全年財報陸續通過後，股東會進行約1小時左右落幕。會後，彩晶運籌中心副總吳許合談及首季虧損，表示是適逢傳統淡季，趁此機會進行產線改造，導致產能比原先產能下修、出貨減少，布局未來轉型計畫。

吳許合說，產線改造是為了產品組合轉型，「老闆（指董事長焦佑麒）在股東會提到，會往IoT（物聯網）類工控方向發展，其中很重要一部分是穿戴裝置，因應穿戴裝置尺寸小，模數非常大，會嚴重限制產能，所以才做設備上的改造，第1季移除舊有產線、裝設新產線，以支應未來穿戴裝置發展，本季產能已回復正常，稼動率九成以上。」

彩晶在穿戴裝置已耕耘一段時間，主要供給白牌穿戴裝置，如中國大陸兒童手錶品牌小天才等，去年全年出貨量1.5億支，今年目標出貨2.5億支，未來成長性受焦佑麒看好。吳許合表示，PMOLED前幾年熱門，兩、三年前需求移轉到液晶面板（LCD），大陸穿戴裝置大部分都用LCD。

吳許合說，前幾年大家開始重視運動，現在智能錶陸續增加健康功能，也備受重視，由於穿戴裝置隨身攜帶、可監控健康等特性，可能將比手機更貼切，創新模式正在開發當中，更長遠來講，已有看到美國品牌客戶結合保險醫療體系在發展，IoT應用中穿戴裝置是非常重要的一環，因此提前做產能布局。

針對IoT穿戴裝置應用，彩晶還要繼續將技術向前進。吳許合指出，接下來會陸續開始跟客戶連結，未來IoT發展顯示器要可以低功耗，透過電池就能支應顯示器使用，目前已在開發相對應技術，低功耗技術最快今年或明年，可能陸續會有成果出來，某些應用場景未必會輸給電子紙。

此外，彩晶去年因應中美貿易戰，響應台商回流方案，將一條模組產線移回台南廠，為的就是要穩固車載產品布局，今年（2020）第1季已帶進營收貢獻，接下來彩晶預計下半年將啟動第二條模組產線建置。吳許合指出，新產線預計今年第3、第4季裝機，最快明年第1季投產，主要供應歐洲車載客戶。

彩晶為避免中美貿易戰，在車載產品上已進行分流，南京模組廠會供應中國大陸客戶，歐洲、美國、以及日本客戶的產品則在南科廠生產。吳許合指出，車載今年上半年受新冠肺炎疫情影響，業績低於去年，不過中國大陸祭出政策刺激消費，到5月需求已回溫，下半年歐洲客戶的產品開始上量，若歐洲車市復甦，期望讓營收占比進一步拉升。

彩晶近年積極展開轉型，手機產品占比從過往高達60%，降到去年已達40%，今年計畫進一步降低到30%~35%，並持續拉抬車載跟類工控產品，其中車載加入歐洲客戶，目標將從去年占30%提升至35%。