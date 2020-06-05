快訊

比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

英女童失蹤懸案：13年後「殺人嫌疑犯」落網的歐洲大搜查

去年全年獲利、今年首季卻轉虧 彩晶秘密在做這件事

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
彩晶董事長焦佑麒今（5）日主持股東常會。記者蔡銘仁／攝影
彩晶董事長焦佑麒今（5）日主持股東常會。記者蔡銘仁／攝影

彩晶（6116）轉做高附加價值產品策略奏效，去年全年逆勢繳出獲利成績。然而，彩晶今年（2020）第1季合併營收34.17億元，較去年成長4.72%，看似成長動能還在，但卻以虧損作結，單季稅後純損1.86億元，每股虧損0.06元，為2018年第4季以來首度單季虧損；累計今年前四個月合併營收44.34億元，年減4.57%。

彩晶今（5）日舉行股東常會，由董事長焦佑麒親自主持，今年無董事改選，盈餘分配案及去年全年財報陸續通過後，股東會進行約1小時左右落幕。會後，彩晶運籌中心副總吳許合談及首季虧損，表示是適逢傳統淡季，趁此機會進行產線改造，導致產能比原先產能下修、出貨減少，布局未來轉型計畫。

吳許合說，產線改造是為了產品組合轉型，「老闆（指董事長焦佑麒）在股東會提到，會往IoT（物聯網）類工控方向發展，其中很重要一部分是穿戴裝置，因應穿戴裝置尺寸小，模數非常大，會嚴重限制產能，所以才做設備上的改造，第1季移除舊有產線、裝設新產線，以支應未來穿戴裝置發展，本季產能已回復正常，稼動率九成以上。」

彩晶在穿戴裝置已耕耘一段時間，主要供給白牌穿戴裝置，如中國大陸兒童手錶品牌小天才等，去年全年出貨量1.5億支，今年目標出貨2.5億支，未來成長性受焦佑麒看好。吳許合表示，PMOLED前幾年熱門，兩、三年前需求移轉到液晶面板（LCD），大陸穿戴裝置大部分都用LCD。

吳許合說，前幾年大家開始重視運動，現在智能錶陸續增加健康功能，也備受重視，由於穿戴裝置隨身攜帶、可監控健康等特性，可能將比手機更貼切，創新模式正在開發當中，更長遠來講，已有看到美國品牌客戶結合保險醫療體系在發展，IoT應用中穿戴裝置是非常重要的一環，因此提前做產能布局。

針對IoT穿戴裝置應用，彩晶還要繼續將技術向前進。吳許合指出，接下來會陸續開始跟客戶連結，未來IoT發展顯示器要可以低功耗，透過電池就能支應顯示器使用，目前已在開發相對應技術，低功耗技術最快今年或明年，可能陸續會有成果出來，某些應用場景未必會輸給電子紙。

此外，彩晶去年因應中美貿易戰，響應台商回流方案，將一條模組產線移回台南廠，為的就是要穩固車載產品布局，今年（2020）第1季已帶進營收貢獻，接下來彩晶預計下半年將啟動第二條模組產線建置。吳許合指出，新產線預計今年第3、第4季裝機，最快明年第1季投產，主要供應歐洲車載客戶。

彩晶為避免中美貿易戰，在車載產品上已進行分流，南京模組廠會供應中國大陸客戶，歐洲、美國、以及日本客戶的產品則在南科廠生產。吳許合指出，車載今年上半年受新冠肺炎疫情影響，業績低於去年，不過中國大陸祭出政策刺激消費，到5月需求已回溫，下半年歐洲客戶的產品開始上量，若歐洲車市復甦，期望讓營收占比進一步拉升。

彩晶近年積極展開轉型，手機產品占比從過往高達60%，降到去年已達40%，今年計畫進一步降低到30%~35%，並持續拉抬車載跟類工控產品，其中車載加入歐洲客戶，目標將從去年占30%提升至35%。

彩晶 穿戴裝置

延伸閱讀

彩晶降手機面板占營收比重 轉型物聯網類工控

彩晶股東會 焦佑麒：持續強化5.3代廠競爭優勢

彩晶 強攻車載、工控

AirPods大賣 蘋果第1季在可穿戴裝置市場擴大領先

相關新聞

蘋果換充電線 台廠迎商機

歐盟等地環保訴求聲浪下，蘋果有意捨棄過往13年來連接線（充電線）自有規格的傳統，即將問世的第四代iPad Air將採用當...

聯發科狂搶陸單 衝刺5G市占

聯發科表態否認美國擴大封殺華為可能的轉單效應，但仍持續衝刺擴大中國大陸非蘋品牌5G晶片市占，要用真正的實力搶單，挾產品高...

周永明攜手中華電、Line老將 要做社交VR生態圈

當你踩著運動健身車，踩著踩著慢慢沉入海底，身邊有海豚、熱帶魚成群穿梭，沉浸在海底美景，忘了自己正喘噓噓地踩著健身車。

補助科技大廠研發 將鎖定AI、半導體、5G

行政院會昨（4）日報告經濟部所提的「領航企業研發深耕計畫 」，預計七年投入至少新台幣百億元，吸引國內外國際大廠投入新興半...

IDC：今年手機出貨估下滑12%

研調機構IDC預估，今年全球智慧手機出貨量將較去年銳減近12%，恐改寫歷來最大降幅，主因新冠肺炎衝擊全球經濟，消費者減少...

蘋果5G版iPad 明年將上秀

市場傳出，下一代iPad Pro不只採用mini LED與A14X處理器作為賣點，也將搭載5G功能，隨著蘋果新產品增添更...

財經觀點／健康智慧家電 疫後引爆升級潮

新型冠狀病毒疫情衝擊全球，ＬＧ身為全球企業，自然也會受到影響，但從台灣市場來看，其實在這段期間，台灣ＬＧ的業績仍維持成長...

群創數位化 五年省70億

群創（3481）數位轉型有成，五年來有效節省人事費用達70億元，並朝具有AI服務內涵的製造業邁進。隨著面板報價及需求升溫...

杜書伍：聯強三策略打天下

聯強（2347）成立近32年來已成為亞太最大暨全球第二大資訊、通訊、消費性電子、半導體產品通路集團。聯強國際總裁杜書伍昨...

索尼發表5G手機 供應鏈補

索尼昨（4）日發表在台首款5G手機「Xperia1 II」 ，搶搭政府發放三倍券、台灣5G開台的商機。索尼行動通訊台灣總...

星巴克「數位」抗疫 強化「虛實」體質

早在疫情爆發前，星巴克就持續推動電子支付、行動應用、純外帶門市、第三方送貨網絡等變革，而擺脫老舊包袱一直是許多零售業者的目標，但對於梅西百貨(Macy's)等龐大企業來說，卻是難以跨越。如今，隨著新冠肺炎疫情蔓延，讓星巴克掌握到擺脫傳統運營、老舊架構、世代差異，以及消費者期望等負擔的機會，並且讓之前建構全通路運營的實驗開始獲得回報。

熱門新聞

為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

蘋果換充電線 台廠迎商機

三倍券將上市 法界：領1000馬上兌3000給嗎？

外食族回來了！王品5月營收暴衝 月增逾六成

寶齡富錦核心人物 伊慶燧請辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。