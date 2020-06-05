群電5月營收年增8.3% 連三個月創同期新高

群光電能（6412）公布2020年5月合併營收為29.46億元，較去年同期成長8.3%，連續三個月創下同期歷史新高。累計今年前五個月營收達128.76億元，年成長達2.5%，亦創同期歷史新高。

群光電能總經理曾國華表示，第2季筆電電源的訂單十分強勁，目前公司並無法滿足所有客戶需求。雖然5月份受到東南亞地區封城的影響，系統廠電子零組件缺貨，也造成公司部分筆電電源的出貨隨之遞延，不過近日以來東南亞國家逐步解封，零組件供貨趨穩，客戶拉貨力道有機會在6月份增強。

法人指出，疫情改變了人們的生活型態，相較於桌上型電腦，筆電的機動性較高，未來將有更多企業、政府選購電腦時選擇筆電，以滿足辦公型態的多元需求；除了在家工作，學校教育走向數位化也是未來趨勢，可望帶動筆電的中長期需求，而群光電能在筆電電源的市佔率穩居全球第一，有機會持續受惠。

展望第3季，除了筆電電源業務維持穩定外，群光電能遊戲機新機種及伺服器電源新產品即將開始有顯著貢獻，法人預期在多項成長動能驅動下，群光電能第3季營收有機會維持高檔水準，獲利亦將持續看俏。