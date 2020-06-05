鈺太5月營收1.47億元 再創歷史新高
鈺太（6679）因疫情帶動筆電、TWS及遊戲機等高階MEMS麥克風需求增加，公布5月營收1.47億元，接連兩個月改寫歷史新高紀錄，法人預期第2季營收將挑戰歷史新高。
鈺太5月營收1.47億元，月增4.83%、年增28.44%；累計前5月營收6.54億元，年增31.99%。
鈺太第2季筆電、遊戲機及TWS用MEMS麥克風晶片出貨量大增，其中營收比重約六成之筆電，聯想、華碩、宏碁及某美系品牌均為其客戶，隨著影音視訊對於收音品質要求提高，筆電不僅導入MEMS麥克風晶片更提升規格，對對抗噪、收音品質要求度提高，鈺太高階MEMS麥克風晶片比重提升，法人預期第2季毛利率可望優於上季表現。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言