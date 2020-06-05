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法人看好奇力新 營運展望逐月走高

經濟日報 / 記者呂安涔／台北即時報導

被動元件廠奇力新今日（5）舉辦股東會，回顧奇力新的上半年營運，由於國外疫情並未退燒，居家工作、學習或娛樂的市場趨勢，持續帶動NB、伺服器、網通相關電感與晶片電阻的訂單需求，大小尺寸Molding Choke 仍為公司的主要營運重心之一，且目前大尺寸出貨緊張。

公司表示，本季電感供需市況較上季好轉，加上宅經濟相關產品需求提高，持續貢獻集團的獲利成長動能，故公司對第二季營收與獲利表示樂觀。

奇力新為全球第三大、國內最大的電感廠，公司在全球電感產能的市佔率約為13%，僅次日本東電（TDK）20%、村田製作所（Murata）15%，營收產品比重為：車用工控約佔32，PC/NB 為31%、通訊為23%、消費性產品為10%，與手機/平板則佔12 %，整體產品線豐富且多元。除此之外，今、明兩年公司加速低溫共燒陶瓷（LTCC）的Filter產能建置與天線兩大產線，故預期下半年起開始帶來顯著的營收與獲利貢獻。

電感子公司部份，PC/NB 和網通用的電感訂單持續增加，小顆 Molding的電感需求量持續穩定。此外，先前子公司旺詮，位於馬來西亞的晶片電阻產線，受到馬來西亞政府禁足令影響，由於該地區產能佔電阻產品的60%之多，公司提高中國昆山、湖南廠的稼動率至八成作為支應，且陸續提高晶片電阻均價幅度、填補墊高的生產成本，毛利率可望已重回兩成以上的水準。現馬來西亞廠也已全面復工。

考量疫情因素，市場下修全球智慧型手機市場的出貨展望，不過公司的智慧型手機業務需求與出貨穩定，智慧型手機、平板訂單約占公司營收一成，只要工業/車用、通訊、PC/NB及5G相關等主要需求穩健成長，營收、毛利率逐季成長且並不看淡，下半年成長性面臨下修風險較小。

市場預估，明年5G智慧手機出貨量上看2億支以上，由於5G智慧手機使用更多的射頻元件，所需的 MLCC、晶片電阻等被動元件用量，相較於4G手機增加上看三成，故5G手機與基地台的新增需求，公司認為對於營運展望相對正向。

過去兩年，奇力新持續啟動集團的整併計畫，陸續併入美磊、美桀、飛磁、旺詮、信源科技等公司，集團在電感市場的市佔率持續成長。因應5G手機或設備，對於整合型元件以及封裝型式需求與日俱增，LTCC 製程技術來自於高頻元件用量增加，未來可以大量製作高層數量、尺寸穩定度高與介質特性佳的5G 基地台的基板，同時針對客戶需求愈快製作出客製化產品，法人看好奇力新已經掌握相關的訂單且中長期營運能見度高、故營運趨勢可望逐月揚升。

智慧型手機 5G 馬來西亞

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