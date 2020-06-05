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新冠肺炎疫情攪局 Touch Taiwan宣布延期至明年4月

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

台灣在新冠肺炎疫情防控上取得顯著成效，眼見解封在即，許多今年（2020）上半年延期舉辦的科技展覽，皆盼望能於下半年度復甦。在這段期間，Touch Taiwan主辦方也持續商討如何為參展廠商與產業做出最好的安排。然經多方評估與考量市場需求趨勢，主辦單位共同決議將過往於8月舉行的展覽於未來移至上半年舉行，調整對產業及廠商較佳的安排。

主辦單位表示，第三季本是科技產業接單旺季，如何在淡季就做好搶攻旺季訂單的準備，是考量調整展期的重點。故於今年8月26日至28日舉辦的「智慧顯示展覽會Touch Taiwan」與「智慧製造與監控辨識展覽會Smart+」，將調整至明年（2021）4月21日至23日，於台北南港展覽館二館四樓舉辦。

主辦單位表示，為持續協助顯示器產業爭取更多國內外資源與商機，即便今年度我們做出了調整展期的安排，但絕不影響我們為產業及各位廠商服務的品質。今年參展商仍可透過主辦方的資源及提供的線上服務進行品牌與產品的推廣。此外，原訂8月底舉辦之「國際Micro LED Display產業高峰論壇」及「跨域產業菁英論壇」則改為兩天，將於8月26日和27日在國立交通大學舉行，採實體與線上雙線並行，活動議程將於近期公告。

顯示器 疫情

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