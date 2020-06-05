外資買盤回籠 網家帶量揚

網路家庭（8044）業績前景佳，近期獲得外資相挺，帶動股價緩步升溫，今（5）日延續漲勢，開盤帶量上攻，盤中最高一度漲至124.5元，穩健站在所有均線之上。網家今年（2020）延續成長動能，加上「宅經濟」助攻，累計前四個月合併營收138.19億元，年增15%。

觀察籌碼面，三大法人買盤以外資進場最為積極，截至昨天，外資連五買，持股比例回升至46.8%，替其股價增添上漲動能；三大法人連五買，持股比例來到49.49%，來到近一個月高點。

網家為台灣電商先驅，耕耘至今，來到第20個年頭，日前為歡慶20周年，宣布於PChome線上購物盛大舉辦6月生日慶「20陪你 築夢長大」強檔活動，全站祭出20大超值好康，包括推出「20長青經典」專區及各大特色分會場，聯手百大品牌最高享20%P幣回饋，重磅鉅獻「2020元商品專區」等。

此外，為帶給消費者更完善的購物體驗，網家同時表示將於6月中旬全面改版行動端App的顧客中心，並推出系列歡慶活動。網家指出，近年推動App優化成果顯著，行動端成為消費者主要購物管道，成功開拓年輕化、女性市場，今年2月起女性消費人次首度超越男性。