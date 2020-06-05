法人看好聯鈞本季營收、毛利率成長
聯鈞（3450）美國商務部升級「華為出口禁令」的技術限制，中國佈建5G基地台的腳步仍將持續，公司5G網通基地台產品中的電吸收調製雷射器（Electro-absorptionModulated Laser,EML）訂單需求成長，加上下半年蘋果進入飛時測距（ToF）拉貨旺季、同時捷敏營運步上正軌之後，法人看好聯鈞分季營運獲利走高，今、明兩年營運維持成長趨勢。
聯鈞為提供半導體EMS （Electronic Manufacturing Service）封裝服務為主，營運產品應用包括友光電、微波等先進電子零組件，服務客戶多為國內外光通資訊以及微波通訊廠商為主。
公司展望第二季營運前景，光通訊、光資訊兩大產品線，目前掌握的訂單能見度都相當不錯。其中，光通訊中的5G明星產品EML需求持續加溫，絲毫未見「華為出口禁令」拖累訂單數量。相關業者表示，5G技術是利用回傳方式為主，有別於4G通訊是以前傳、中傳和回傳的三方並進模式，因此聯均現有的EML技術產品，將會是5G世代中較佳的解決方案。
聯鈞今日早盤最高來到72.4元，大漲5.5%，成交量增加到4000多張，站穩各均線之上。
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