台積電5奈米在即 昇陽半再生晶圓需求增、股價提前反應
昇陽半（8028）受惠於大客戶台積電再生晶圓訂單持續釋出，拉貨力道絲毫不受美中科技戰影響，及晶圓薄化需求成長，下半年營運展望看俏，基本面加持之下，早盤股價一舉突破整理區反壓、亮燈漲停，至57.6元。
台積電為昇陽半再生晶圓主要大客戶，台積電及子公司占昇陽半營收比重高達50%以上，目前7奈米訂單需求持續強勁，加上台積電5奈米即將量產，下半年再生晶圓需求大增，營運動能絲毫不受疫情及美中科技戰影響。
目前持續計畫進行擴廠動作，預計第三季12吋再生晶圓將從24萬片增加為30萬片，月產能擴增6萬片水準。預期隨著5G、物聯網、車用、AI應用崛起，昇陽半伴隨母雞台積電業績一同成長。
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