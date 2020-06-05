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台積電股價早盤衝上309元！市值突破8兆元關卡

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台積電308.5元開高走高 市值衝8兆

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電ADR周四收漲2.3%，台積電在外資連四買之下，今（5）日股價以308.5元開高後一度衝達309元，市值也同步衝上8兆124.93億元，持續成為台股領攻指標。

台積電5月來在外資賣超下，股價表現受到壓抑，6月以來，外資轉為買超，推升股價重返300元之上，且續往上攻堅，統計外資連四天買超台積電，合計四天買超42,715張。

台積電ADR周四收在54.28美元，今日股價以308.5元開出，上漲2.5元，早盤一度拉升至309元，上漲3元，市值增加777.91億元增達8兆124.93億元。

台股早盤開高，一度拉升至11,435.1點，台積電、大立光為早盤領軍指標。

台積電 外資

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台積電ADR逆勢勁揚逾2% 日月光與聯電漲多回跌

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經濟日報社論／美中交鋒 半導體業走鋼索

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