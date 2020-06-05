台積電308.5元開高走高 市值衝8兆

早在疫情爆發前，星巴克就持續推動電子支付、行動應用、純外帶門市、第三方送貨網絡等變革，而擺脫老舊包袱一直是許多零售業者的目標，但對於梅西百貨(Macy's)等龐大企業來說，卻是難以跨越。如今，隨著新冠肺炎疫情蔓延，讓星巴克掌握到擺脫傳統運營、老舊架構、世代差異，以及消費者期望等負擔的機會，並且讓之前建構全通路運營的實驗開始獲得回報。

2020-06-04 14:53