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星展看衰台灣2020年GDP 料全年負成長 、6月央行將降息

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

新冠肺炎衝擊全球，台灣恐難置身事外。3日首家外銀料台灣2020年經濟成長率（GDP）負成長，恐無法蟬聯亞洲四小龍寶座，星展集團3日出最新報告，下修台灣GDP 全年-1％。

並預期負產出缺口與通縮風險背景下，央行6月將再續降息，重貼現率將從1.125％下調至1％。

近期金融機構對台灣2020年GDP提出預測，永豐金認為台灣2020年GDP可以保1、預料為1.43％，星展銀為展望最差。這是星展銀近年來第一次料台灣GDP負成長，料台灣可能重現2009年全年GDP負成長，但2021年全年GDP可重彈到2.9％，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出有兩大原因。

第一，新冠病毒疫情對台灣各產業帶來差異化影響。在疫情對電子產業帶來正面挹注的同時，卻也為非電子類的製造業、零售業、餐飲業帶來負面影響，並對航空業、飯店業與旅遊業造成巨大衝擊。

第二，台灣新冠肺炎疫情緩解，開放國際旅行最快得等到10月，消費活動完全正常化必須要時間，預期國內零售與餐飲業將在下半年適度反彈，但與旅遊相關行業年底前都會持續低迷。

但勞動力市場已然開始惡化，就業和收入狀況的惡化將拖延大流行後的消費復甦。從產出缺口和失業率之間的歷史性兩個季度的時間間隔推斷，預計失業率將在下半年上升。反過來，這將在今年餘下時間對消費和以消費為導向的服務業施加壓力。

第三，美中緊張局勢升級，華為的新禁令將對台灣產生連鎖反應，對台灣出口影響將在下半年出現。

星展集團指出，目前，在華為92家核心供應商名單中，有10家台灣公司，包括台積電，聯發科，Largan和富士康。對台積電來說，華為也是重要的客戶，貢獻了其年收入的15-20％。台灣的半導體代工廠需要從海外進口半導體製造設備，因此，美國全面執行新禁令將損害台灣公司向華為供應芯片的能力。

因此，星展集團預期，台灣消費、服務業溫和復甦將可能被出口、製造業疲軟抵銷，預期全年GDP落在-1％，明年2.9％。

GDP 華為 台積電

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