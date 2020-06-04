勤誠砸5.51億元蓋廠 取得馬稠後產業園區土地
伺服器機殼廠勤誠（8210）今（4）日晚間公告，斥資5.51億元，向嘉義市政府取得馬稠後產業園區第一期生產事業用地，藉此投資台灣，並新設廠房，擴大生產規模，增強市場競爭力。
根據公告顯示，勤誠得標的是嘉義縣鹿草鄉鹿工段36地號，取得約10,710.81坪，交易總金額5.51億元。勤誠為伺服器機殼大廠，全球伺服器機殼市占約17%，主要深耕伺服器白牌市場，攜手系統整合商（SI）客戶共同開發電信商客戶，也與OEM、ODM廠合作搶攻終端客戶。
勤誠首季營收13.37億元，季減35.3%、年減14.3%，稅後純益1.35億元，季減至54.1%、年減的27.5%，每股純益1.13元，較去年第4季與去年同期衰退，是近七季低點。
展望未來，勤誠預期第2季營運將回溫，但歐美地區仍受疫情影響，下半年相關產品開發與出貨時程有高度不確定性，因此維持審慎看法。
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