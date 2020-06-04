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貿協設防疫國家館 施振榮讚台灣：新冠病毒來這很吃癟

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
貿協攜國內20家醫療機構及2千家廠商打造線上「防疫國家館」，圖左起為陽明大學校長郭旭崧、外交部司長蔡允中、經濟部國際貿易局長陳正祺、外貿協會董事長黃志芳、衛生福利部主任秘書鄭舜平、宏碁集團創辦人施振榮及外貿協會秘書長葉明水。圖／貿協提供。
貿協攜國內20家醫療機構及2千家廠商打造線上「防疫國家館」，圖左起為陽明大學校長郭旭崧、外交部司長蔡允中、經濟部國際貿易局長陳正祺、外貿協會董事長黃志芳、衛生福利部主任秘書鄭舜平、宏碁集團創辦人施振榮及外貿協會秘書長葉明水。圖／貿協提供。

全球受新冠肺炎疫情影響使各國防疫策略成為國際重要議題，台灣防疫成效佳，更獲國際正面評價。貿協今（4）日宣布攜各界專家、逾2千家防疫廠商及20所醫療機構打造面「國際英文版」線上「防疫國家館」，宏碁集團創辦人施振榮於記者會中大讚台灣防疫功力，稱「新冠病毒來到這（台灣）很吃癟」！

貿協董事長黃志芳表示，目前仍有許多正與疫情奮戰的國家，基於人道精神並為盡地球村一份子之力，線上「防疫國家館」目標「We are in this fight together」，透過建立單一入口網站，整合集結2000家國內防疫產業廠商、萬項商品的台灣經貿網「防疫產業專區」，以及連結20所醫療機構、可安排醫療視訊會議的「線上醫院防疫經驗分享專區」，與提供十幾部影片分享各項防疫做法的「台灣防疫模式專區」，整理「全球防疫商務地圖」、四大領域防疫FAQs等服務，以期讓不同需求的醫療人員、買主、民眾等國際訪客皆能在此找尋解決方案。

施振榮致詞時表示，「台灣人真的很幸福」，他舉自己為例，在過年後發現疫情狀況嚴重，馬上啟用「視訊拜年」，這樣的超前部署就是台灣奇蹟。

施振榮指出，台灣其實已經「養兵15年」，從SARS開始，到健保卡smart ID等，皆打下深厚基礎，這次面對新冠肺炎疫情才有足夠經驗和條件能應對。他形容，台灣上至政府單位、醫院診所，到一般大眾都具備意識和醫療知識，就像佈下天羅地網，「新冠病毒來到這只能吃癟」。

他指出，台灣的資通訊產業跨出國際，但是醫療這塊並沒有相同經驗，藉此機會，宏碁也以數位面角度協助，期盼實現「防疫產業大聯盟」概念，讓台灣在防疫、醫療上各領域的成功經驗能在讓全球看到。

疫情 施振榮

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