貿協設防疫國家館 施振榮讚台灣：新冠病毒來這很吃癟

全球受新冠肺炎疫情影響使各國防疫策略成為國際重要議題,台灣防疫成效佳,更獲國際正面評價。貿協今(4)日宣布攜各界專家、逾2千家防疫廠商及20所醫療機構打造面「國際英文版」線上「防疫國家館」,宏碁集團創辦人施振榮於記者會中大讚台灣防疫功力,稱「新冠病毒來到這(台灣)很吃癟」!

貿協董事長黃志芳表示,目前仍有許多正與疫情奮戰的國家,基於人道精神並為盡地球村一份子之力,線上「防疫國家館」目標「We are in this fight together」,透過建立單一入口網站,整合集結2000家國內防疫產業廠商、萬項商品的台灣經貿網「防疫產業專區」,以及連結20所醫療機構、可安排醫療視訊會議的「線上醫院防疫經驗分享專區」,與提供十幾部影片分享各項防疫做法的「台灣防疫模式專區」,整理「全球防疫商務地圖」、四大領域防疫FAQs等服務,以期讓不同需求的醫療人員、買主、民眾等國際訪客皆能在此找尋解決方案。

施振榮致詞時表示,「台灣人真的很幸福」,他舉自己為例,在過年後發現疫情狀況嚴重,馬上啟用「視訊拜年」,這樣的超前部署就是台灣奇蹟。

施振榮指出,台灣其實已經「養兵15年」,從SARS開始,到健保卡smart ID等,皆打下深厚基礎,這次面對新冠肺炎疫情才有足夠經驗和條件能應對。他形容,台灣上至政府單位、醫院診所,到一般大眾都具備意識和醫療知識,就像佈下天羅地網,「新冠病毒來到這只能吃癟」。

他指出,台灣的資通訊產業跨出國際,但是醫療這塊並沒有相同經驗,藉此機會,宏碁也以數位面角度協助,期盼實現「防疫產業大聯盟」概念,讓台灣在防疫、醫療上各領域的成功經驗能在讓全球看到。