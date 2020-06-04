華為禁令發酵 矽格5月營收連兩個月衰退
華為禁令影響封測產業逐漸發酵，封測廠矽格（6257）公布5月營收9.59億元，月減0.45%、年增28.94%。累計前5月營收46.41億元，年增35.2%。
矽格5月營收為3月高點後，連續兩個月走低。矽格公司表示，今年5月手機無線射頻晶片、網路通訊晶片及電源管理晶片訂單仍優於往常同期。加計投資公司的營收後，矽格5月合併營收較去年同期大幅成長28.9%。
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