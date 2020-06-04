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國巨5月營收44.86億元 月增1%、年增37.6%
國巨公司今（4）日公布2020年5月份自結營收為44.86億元，月增1.0%，年增37.6%；累計前5個月合併淨營收為189.47億元，較去年同期增加5.8%。
5月份雖因中國廠區的「五一」長假而工作日數減少，但當地廠區的復工及產能利用率已逐漸改善，且客戶訂單需求穩健，使得5月業績表現仍較上月成長。
目前公司營運及客戶訂單出貨皆正常，中國廠區的產能回復狀況亦持續改善，並逐步調整成品庫存水位偏低的情況，以能提升服務品質及滿足客戶需求，然因全球的疫情仍然嚴峻且不確定性高，公司仍將審慎應對業績及營運展望。
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