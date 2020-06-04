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找工作的快看！聯強國際大舉釋出逾200個職缺

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

率先於4月宣布加碼人才招募的聯強國際集團今（4）日重申積極搶攻市場決心；除了負責全球營運的集團總部與軟體研發中心仍持續招兵買馬外，旗下四大事業部亦將大舉徵才，包括元組件事業部、資訊事業部、通訊事業部及專注負責商用產品與加值服務的群環科技，總計釋出逾200個業務、產品規劃與技術支援等相關職缺。

聯強集團近年來確立通路服務、運籌服務與技術服務三大事業軸線；通路服務更細膩區分為元組件、資訊、通訊、群環科技等四大事業部，深化四大通路市場布局。尤其是融合大數據與AＩ機制的的第七代ERP智能營運系統，於去年開發完成後，能夠透過大數據細緻分析各項商機與成本費用，對於未來新商機的拓展將是如虎添翼。

由於對集團未來五年的發展深具信心，集團總裁杜書伍已下令四大事業部，全面積極招募優質人才。杜書伍指出，聯強的經營策略=（人才）x（系統制度）x（營運知識），集團在人才培育的理想，是招募一流的人才，再透由專業的通路知識的培訓，以及提供高度智能化的營運系統，使人才能在充分的工具輔助下，降低日常作業的比重，而能專注於思考判斷與分析。亦即讓人才在智能工作的環境中，能夠產生優於外界的工作績效。

聯強集團轄下的四大事業部，主要招募職缺包括內外勤通路業務專才、產品規劃專才（PM）、技術工程師（FAE）與產品管理師等職缺。四大事業部人才除作為未來五年業務拓展需求外，亦將作為負責全球營運的集團總部的儲備人才。歡迎有志於全球營運管理與通路產業的菁英與社會新鮮人，加入聯強集團。

聯強 大數據

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