經部准3案投資18億 輝創回台擴廠、健身工廠建營運總部

經濟部今（4）日再通過三家企業超過18億元投資，包括加碼的台商回台的輝創電子，以及達邁科技、柏文健康二家根留企業。後續尚有超過50家企業排隊待審。

經濟部指出，總計「投資台灣三大方案」已帶動512家企業，投資約1兆168億元，可創造約8.4萬個本國就業機會。包括189家台商回台投資7,621億元，帶來61,984個就業機會；73家根留企業投資約1,501億元，創11,638個就業機會。

美中貿易戰後已有一波台商回台，近來持續有廠商在疫情後因轉單擴大投資或新增投資計劃。知名車用電子龍頭「輝創電子」在貿易戰後即調整產能回台應變，斥資逾15億元在高雄和發產業園區建置新廠與實車測試場，在去年6月已通過申請。

今年全球疫情爆發，為因應美國客戶分散中國產地風險的轉單來台需求，輝創再加碼7億元，擴大建廠面積、增購機器設備，提升車用防盜系統、攝像頭、停車輔助系統產能，總投資金額來到逾22億元，共帶來340名本國就業機會。

未來將持續開發新車電關鍵技術與專利，佈局車用RF無線遙控與通訊、ADAS先進駕駛輔助系統、超音波/雷達感測、智慧電動車等領域，使車用電子系統與零組件供應鏈更完備。

此外，台灣最大聚醯亞胺薄膜（PI）供應商達邁科技認為大環境艱困時正是投資時機，瞄準5G、摺疊手機題材勢不可擋，高頻高速5G與透明PI材料需求持續升溫，加上供應鏈重整衍生關鍵性原物料商機，達邁持續規劃在苗栗銅鑼科學園區提高產能。將投入逾5億元增添自動化設備，擴建新溶劑回收系統，力行循環經濟，落實環境保護與永續發展以降低成本。

PI是電子、電機最上游關鍵材料，廣泛應用在軟板、半導體封裝、資通訊、國防航太等產業。達邁是全球少數能提供美系品牌手機大廠黑色PI的廠商之一，是臺灣第一家專注此高難度技術的典範。隨產能提升挹注能量，也將加緊腳步開發新品，在一向被美、日、韓大廠壟斷局面中崛起，發揮關鍵少數的利基。

以「健身工廠」成為本土最大健身中心品牌的柏文健康事業，看好台灣健身市場，將斥資逾6億元在高雄市興建營運總部，桃園市南崁、台北市石牌、彰化縣員林、新竹市西大路新設健身工廠據點，營運總部與新場館皆建置智慧健身房與智能機房，以強化競爭力、提高市場占有率，可帶來215個本國工作機會。

柏文公司是台灣首家股票上市與納入MSCI全球小型股指數的運動健身品牌，旗下「健身工廠」已有48家連鎖據點。此次斥資將智慧化元素導入體適能服務，透過大數據分析，提供科學化運動處方，期望在疫情逐漸趨緩之際，率先提供消費者更多元的休閒運動服務。