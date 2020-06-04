後疫情時代旅遊大爆發 「邊聊天邊比價訂房」成新風潮

國內即將大解封，旅遊預備備！「邊聊天邊比價訂房」將成後疫情時代的生活新風潮。

旅宿比價品牌HotelsCombined宣布與旅遊電商平台LINE旅遊攜手合作，整合全球訂房資訊，經由使用者優化界面，讓旅遊玩家能以最簡單、便利的方式比價國內外數百萬的飯店、度假飯店與別墅、青年旅館、民宿與公寓，輕輕鬆鬆完成比價與訂房同時更能獲得LINE POINTS回饋。同時，也更方便將資訊LINE給三五好友，同步討論，立馬揪團出遊。

HotelsCombined大中華區域總監謝丹琪指出，LINE在台灣擁有廣大用戶，已成為你我生活中不可或缺的通訊平台。HotelsCombined除了強大的比價搜尋引擎外，也因發現近年台灣旅客透過行動裝置的訂房比例逐年攀升，為能提供消費者更優異的使用體驗，希望藉由與LINE旅遊合作讓台灣旅客擁有更多元的選擇，在接收LINE旅遊所提供全面性的旅遊資訊後，不用跨頻、直接進行訂房比價。

同時，也結合原有的通訊與社群功能，無論是一人出遊或是三五好友、家族旅行，快速將比價資訊即時分享、紀錄，計畫旅遊進階升級、說走就走快速達成。

LINE則是在2018年底發展LINE旅遊服務，結合通訊聊天、分享筆記等功能，讓使用者可隨時隨地在LINE上一次完成旅遊行程規劃、線上訂購機票與住宿與體驗安排等多種需求。這次透過與HotelsCombined的合作，進一步整合訂房比價資訊，讓旅客更快速找到自己的訂房選擇，不僅如此，還可享有LINE旅遊原有高達3%的LINE POINTS回饋與不定期的加碼優惠。

迎接後疫情時代的旅遊大爆發商機，HotelsCombined表示，將持續深耕台灣市場，不僅積極與國內業者合作，提供更優價值的「直接跟業者訂購」選擇，更與台灣各地多家特色民宿業者合作，讓最美的風景站上世界舞台，並藉由與LINE旅遊合作，為台灣消費者提供更優質、更優惠的旅宿體驗。