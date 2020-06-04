2025年先進輔助駕駛L2等級以上自駕車 銷售量達9,000萬

資策會MIC今（4）日預估，2025年全球銷售數量，先進輔助駕駛L2等級以上將達9,000萬輛，而先進輔助駕駛L3等級以上將達300萬輛，市場商機龐大。

除此，國際自駕車走向多元用途發展，各種載具搭載不同自駕系統，延伸不同供應鏈。MIC產業分析師涂家瑋解釋，目前自動駕駛應用三大類別主要為「非乘用載具」，如卡車/物流車、農機特用車等；「公共運輸」，如大、中、小型巴士；「個人運具共享」，如計程車無人化、私人車輛共享，預期也將依此類別順序逐步實現。

觀察全球汽車產業供應鏈，製造商與共享業者開始逐漸整合，不少指標車廠打破傳統侷限，開始進行策略結盟以克服技術瓶頸，包含共同投資與共享研究成果、人才交流合作等。觀測國內產業鏈，整車業者主要聚焦公共運輸應用市場，零組件業者則以感知系統為輸出主力。

涂家瑋認為，國際智慧車產業競爭激烈，包括傳統品牌汽車業者、汽車零組件業者、ICT業者與科技新創公司皆積極搶進市場，目前產業鏈位置均有大廠占據，建議國內業者思考投入前，應先尋求技術利基切入。