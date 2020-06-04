台灣有高達96%的中小企業 面臨二代接班

資策會產業情報研究所（MIC）今（4）日表示，家數占比高達96%的台灣中小企業，面臨二代接班階段，但是面對資訊化程度不足、人才斷層與投入資源有限等挑戰，目前是中小企業導入智慧製造的絕佳契機，除了能解決人才仰賴外籍移工、經驗難以累積的問題，也能提升面對全球化市場變化快速的競爭力。

針對臺灣智慧製造推動狀況，資策會MIC資深產業分析師陳彥合指出，目前整體仍缺乏領頭羊，尤其是製造業營收占比71%的資訊大廠，普遍以組織內部優化為主，優先開發自家解決方案，成果擴散至上下游產業鏈的意願低，「以大帶小」效果短期內應難以實現。

近年ICT零組件價格與勞工薪資成本上漲等因素影響下，資策會MIC指出，在臺灣業者製造成本提高與本業獲利表現下滑的長期趨勢下，導入智慧科技提升生產與管理效率，加速轉型已成為製造產業趨勢。

其中，「提升內部營運效率」為導入智慧科技的最主要驅動力，如何運用智慧科技串聯設計、生產與銷售，再將生產資訊回饋至研發設計端是未來發展重點。觀察短中期發展，將以預測性維護、品質控管與物料搬運等技術需求為主，其中關鍵技術便是設備感測與視覺感測技術。