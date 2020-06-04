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晶片電阻廠大毅上漲 4.5% 站穩三線守住80元關卡

經濟日報 / 記者呂安涔

晶片電阻廠大毅 （2478），近期受惠市場電阻價量齊揚，3、4月份獲利表現亮眼，除了單月獲利皆超越去年同期外，前4個月 EPS更達到2.12元，不僅已賺贏去年前三季，更直逼去年全年的2.3元。在市場持續加溫下，三大法人同步買超，帶動大毅今（4）日上漲 4.5% 來到 85.9元，持續站穩三線守住80元關卡。

雖然全球疫情逐步趨緩，但居家辦公及遠距教學模式，仍為現今防堵疫情的解決方法，因此筆電及網通設備需求持續攀升，大毅所生產的電阻元件，月產能可達近300億顆，其產能僅次於被動元件龍頭國巨，但由於產能稼動率達到九成，加上生產佈局皆在台灣，因此大吃市場急單商機。

法人分析認為，目前市場的晶片電阻產能甚少或僅為車用電阻，讓晶片電阻相比MLCC還要缺貨，而大毅除了原有的車用客戶訂單外，近期筆電與網通需求意外暴增，產線能見度已達今年第三季，訂單交貨時間延長三個月，加上第二季開始整體市場報價上揚，預估大毅營收及獲利仍將持續創高。

大毅 網通設備

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