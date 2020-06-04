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佳世達：雲端轉型是繼數位轉型後 最重要轉型升級課題

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻。圖／佳世達提供
佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻。圖／佳世達提供

新冠肺炎對全球人們的工作與生活帶來劇烈衝擊，各行各業均尋求可持續營運的解決之道，佳世達（2352）智能方案事業群總經理李昌鴻今（4）日在「#COMPUTEXOnlineTalks」指出，「雲端轉型」將是繼數位轉型之後，在居家上班、遠距學習、維持社交距離、零接觸等疫情後常態趨勢下，最重要的轉型升級課題。

全球資通訊指標大展「台北國際電腦展（COMPUTEX）」今年受到疫情影響，未能在原訂時間舉行實體展覽，因此突破地域限制，首度於線上推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，明基佳世達解決方案聯盟（BenQ Business Solutions Alliance）受邀，聯合電腦運算（友通）、網通（明泰）、資安（其陽）等領域專家，分享如何透過5G及AIoT關鍵技術，協助客戶進入雲端轉型的新時代。

李昌鴻表示，各國實行安全社交距離政策下，如何提升各場域的營運效率與安全，成為所有人（政府、場域業主、員工及消費者等）最關心的議題，數位化、雲端化成為最重要的基礎建設。

舉例而言，零售結合自助服務，降低接觸風險；企業使用雲端基礎布建的人力資源管理系統與流程管理系統，不只實踐無紙化作業，在居家上班（WFH）時亦能維持企業營運不中斷；學校以雲端平台達到自主學習；醫院結合智能機器人與遠端監控平台，提供醫護人員更多保障。

友通資訊副總經理吳羅龍表示，疫情加速製造業對「管理去中心化」的需求，即使管理者在千里之外，亦能使工廠運作如常，而且滿足未來走向客製化、個人化的消費趨勢。從生產流程數據化、上下游協作智慧製造、再搭配「大頻寬、低延遲、廣連結」的5G網絡，未來工廠遠在天邊卻近在眼前，友通目前也和協力廠商合作，協助客戶用更快速有效的方式管理多站點。

明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智強調，具備5G企業專網與邊緣運算建設的工廠，可有效達到減少停機、降低維護成本、遠端監控分析生產效能。明泰科技提供客戶端到端的5G企業專網解決方案，彈性化網路管理，大數據客製化處理，達到快速反應的全方位遠程監控，可實現企業營運不斷鏈。

其陽科技產品處副總經理陳啟文指出，疫情隔離政策使得遠端工作成為全球趨勢，其陽推出的NFVi硬體可與 SD-WAN解決方案組合完整到位，可覆蓋在既有的網路平台上，執行相關的視訊會議與SaaS應用程式，讓遠距上班的同時，確保企業有效防護資訊安全。兼具網路安全與管理軟體運作，不同流量的彈性設計，滿足客戶各式需求，為其陽服務之優勢。

從2003年的SARS、2008年金融海嘯等，大型事件往往帶來科技典範轉移，成為新科技導入的催化劑。明基佳世達解決方案聯盟提供各種符合客戶需求的雲端轉型方案，協助客戶確保員工與其用戶之安全，成為客戶共創未來的最佳夥伴。

佳世達目標2022年，新事業營收占比要過半，今年在新冠肺炎疫情衝擊下，新事業帶來營收貢獻，為其穩住營收水準帶來助益。佳世達第一季醫療事業與解決方案營收占比已突破兩成，其中解決方案事業去年同期僅占6%，今年第一季來到16%，成長顯著。

雲端平台 佳世達 疫情

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