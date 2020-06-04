李中旺為友訊新任發言人 胡雪解任代理總經理職務
友訊（2332）股權爭奪即將進入新的一頁，新任友訊董事長李中旺，將為新的發言人，並主持6月15日股東常會，胡雪也解任代理總經理職務。
李中旺表示，今（4）日將前往友訊赴任並與前董事長進行相關交接作業，此任任期僅剩短短的12天，但會盡全力穩定公司軍心，也希望在6月15日的股東常會能順利進行，選任出未來對公司有具體貢獻之董事成員，盡速將公司營運回到正常軌道。
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