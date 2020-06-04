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台灣2,000廠商搶進 線上防疫國家館成立

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳説明台灣線上防疫國家館成立過程。記者黃文奇／攝影
外貿協會董事長黃志芳説明台灣線上防疫國家館成立過程。記者黃文奇／攝影

外貿協會今（4）日宣布攜各界專家、逾2,000家防疫廠商及20所醫療機構打造線上「防疫國家館」，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

由於台灣借鏡過往SARS經驗，於疫情前期即刻啟動邊境管制、口罩徵收、防疫國家隊增產及科技防疫等措施，同時擁有穩定公衛系統與全民高度防疫意識，防疫成果獲國際高度肯定。不過黃志芳也強調，目前仍有許多正與疫情奮戰的國家，基於人道精神並為盡地球村一份子之力，線上「防疫國家館」整合國內各方防疫資源，分享台灣防疫經驗，媒合醫療科技與醫材設備等物資供應，涵蓋台灣各醫療優勢，以期讓不同需求的醫療人員、買主、民眾等國際訪客皆能在此找尋解決方案。

貿協表示，全球正走向後疫情時代，未來防疫意識、政策作法與產品討論度將持續提升亦具高度醫療物資、服務等需求；貿協透過建立單一入口網站，整合2,000家國內防疫產業廠商與20所醫療機構的產業專區(Industries)，邀請各界學者及專家的經驗分享專區(Experience Sharing)與各項成功防疫作法的台灣防疫模式(Taiwan Model)專區。

同時，為跨越實體交流限制，線上「防疫國家館」亦建立數位管道如線上醫院防疫經驗分享(Epidemic-Prevention Experience Sharing)與近期台灣經貿網流量熱點的防疫專區(Quality Anti- Epidemic Products)，提供客製化安排醫療視訊會議、採購洽談及線上下單服務，即時為國際提供必要協助；貿協統計，醫療視訊研討會議截至五月底，已舉辦12場線上研討會，超過1萬3千名醫護人員參與，並以日前媒合成大醫院與印度藥商線上防疫課程為例，成大醫院透過視訊教學與印度9,000位醫師分享防疫經驗，是台灣醫療實力展現，為全球防疫盡力的最佳案例。

貿協表示，線上「防疫國家館」是個面向全球、整合台灣醫療優勢的數位平台，涵蓋防疫視訊教學、醫療物資供應鏈媒合、公衛專家知識與台灣防疫作法等多項資源，將與國內產業、醫療機構、公協會團體及政府部門合作持續完善「防疫國家館」中防疫生態系資訊，並積極協助國際訪客需求，以台灣醫療、防疫產業等能量與世界共同渡過疫情挑戰。

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