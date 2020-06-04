大宇資員工平均年薪180萬 網友：太幸福了

國內上市櫃公司近期揭露去年度員工平均薪資，國內老牌遊戲商大宇資（6111）員工平均年薪竟高達180萬元，不僅是遊戲類股薪資第一名，也是文創類股薪資冠軍，讓網友直呼真的是太幸福了。

大宇資員工總數為131人，根據資料顯示，去年度員工平均年薪180萬元，令人稱羨；大宇資創立於1988年，著名的遊戲系列作品包括《仙劍奇俠傳》系列、《軒轅劍》系列、《天使帝國》系列、《大富翁》系列、《明星志願》系列等。

大宇資去年全年營收5.66億元，年減51%，稅後純益3.26億元，年增270.4%，每股純益6.77元。去年獲利暴衝，主因認列子公司北京軟星與中手遊的資本利得，但此一資本利得並無法做為配息來源。

大宇資表示，公司屬於遊戲研發商，對於遊戲開發人員的薪資絕不手軟，只期盼各路好手能加入團隊，共同為玩家打造最佳的遊戲產品，也期許遊戲的就業市場環境能越來越好。

除大宇資員工平均年薪驚人外，橘子員工總數397人，平均年薪142萬元居次，而遊戲股王鈊象員工總數938人，平均年薪為137.3萬元，位居第三。