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宏碁電腦美國銷售破新高 年增率165%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

新冠疫情肆虐，PC品牌廠宏碁（2353）衝刺在家工作（WFH）、遠距教學商機，在美國市場拿下佳績，四月份宏碁在美國消費筆電市場方面，創下165%年增率，遠高於業界均值，位居各家電腦品牌之冠。宏碁近期並為下半年新品預作準備，即將於本月23日舉辦「next@acer」全球線上發表會。

根據最新市調資料顯示，四月份宏碁在美國消費筆電市場方面，創下165%年增率遠高於業界均值，位居各家電腦品牌之冠，以12.4%市占率，排名第三。

同時，宏碁在美國所有個人電腦市場（含筆電、桌機）銷售穩健成長，四月份更以161%年增率及11.5%市占率，躍升為美國前三大個人電腦品牌。

宏碁指出，公司在美國市場抓準機會，滿足消費者在三、四月份居家及遠距工作的需求，消費市場應勢在四月份獲得佳績。此外，因應市場的多元需求，四月份宏碁Chromebook在美國消費市場以326%成長大幅領先，更以47%市占率衝上市佔第一，取得美國消費市場領先地位。

宏碁第二季出貨動能強勁，主要因新冠肺炎疫情下，歐美地區封城、鎖國，讓在家工作（WFH）、遠距教學、高畫質影音需求驟升，宏碁也因應商機，加重一般筆電及針對教育市場的Chromebook 銷售，在美國、加拿大市佔率都取得不俗成績。

法人預估，宏碁第二季在「宅經濟」、遠距工作、雲端教學等商機加持下，營收可望雙位數季增，與去年同期持平。

不過，隨著歐美疫情逐漸降溫，品牌廠也為下半年傳統返校商機、聖誕旺季等預作準備，宏碁日前就發出媒體邀請函，預告「next@acer」全球線上發表會將於本月23日晚上登場。

台系電腦品牌廠下半年新品通常在6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）揭曉，惟宏碁近年一向走自己路，在4月份於紐約舉辦新品發表會，但今年受疫情影響，因此新品發表會延至6月底才舉行。

宏碁 疫情 筆電

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