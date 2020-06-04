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後疫情時代 居住空間的六大反思議題

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）舉辦第33屆春季線上研討會《蓄勢》，當技術發展介入並改變了人與環境互動，「智慧空間」的概念也逐漸受到矚目，如智慧辦公室、智慧商店、智慧醫院、智慧家庭等，其中與生活最息息相關的，便包含了居住空間。

MIC產業顧問勵秀玲表示，肺炎疫情帶來人類對於居住空間反思的機會，綜觀全球發展趨勢，共有六大居住空間的反思議題值得後續觀察。

資策會MIC指出，議題一為「城市低密集型住宅型態」是否需要改變。聯合國資料顯示，全球500萬以上人口城市已從2015年的73座，預估成長到2030年104座。隨著人口增加與城市化發展，城市面臨許多挑戰，而在疫情期間有更多人注意到大樓建築潛藏的健康與衛生風險，如電梯與電梯按鈕、門把手、眾多鄰居。

相較起來，獨立式住宅使人們更容易維持社交距離。議題二，開始反思「家的開放式空間」，人類對於家的需求將從安全堅固，到需要食物與水的儲藏室，除此，入口、客廳、餐廳、廚房等公共空間與個人生活空間也需要被更明顯的區隔開。

針對未來居住空間的反思，議題三為「自給自足的供電與供水設施」，資策會MIC表示，未來建築將思考如何擁有自己供電與供水的設施，目標是為了因應完全封閉的緊急情況，將風險最小化。

議題四則為「空氣與供水的過濾與淨化」，在後疫情時代，人們將更願意為空氣與供水的過濾系統付費，而智慧家庭系統不僅能控制室內溫度，也能控制空氣品質，甚至未來居住空間的設計可納入設置具有消毒功能的清潔室，清潔室將成為送貨人員與客人進出的入口。

資策會MIC表示，疫情期間全球大量流行遠距與居家辦公，使家中工作空間運用受到討論，議題五是「家庭辦公室」設置。未來居家工作不再是隨意利用家中角落空間，而是開始思考專門的家用工作辦公室。最後一個反思議題則是「重新定義高密度生活」，特別是全球疫情主要爆發於人口高密度的大城市，未來是否繼續投資於高密度城市，或是將注意力轉向城市外郊，或許可帶來更好的連通性、工作與文化，將是未來需要更多討論的議題。

資策會MIC產業顧問勵秀玲認為，現在是一個很好的機會去思考未來的智慧生活空間，其中也有許多待挑戰的議題。未來智慧生活空間將從技術中心走向「使用者中心」，如何將異質設備無縫整合將成為關鍵也是一大挑戰，包含如何因應多元使用者使用智慧家庭共享環境等。

另外，醫療保健裝置與智慧家庭技術如何鏈結，甚至嵌入住宅空間也是未來關注焦點。在後疫情時代，人類將更重視公共與私人空間議題，包含思考如何利用數位科技協助識別疾病風險、即時檢測表面病毒感測器、開發更多非接觸科技等，將更重視健康與衛生與室內環境安全。

疫情 資策會

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